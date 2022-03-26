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    20:41, 25 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан завершил процесс присоединения к главному международному документу об отмене смертной казни

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    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке Магжан Ильясов передал на хранение в депозитарий ООН грамоту о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Данный шаг подтверждает твёрдую приверженность нашей страны дальнейшему развитию прав человека и выполнению своих международных обязательств в этой области.

    Казахстан стал 90-м из 193 государств-членов ООН, присоединившимся к указанному протоколу.

    Первым шагом на пути к присоединению Казахстана к этому международному документу стало его подписание в Нью-Йорке 23 сентября 2020 года. 2 января 2021 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации этого документа.

    Согласно положениям протокола требовалось привести национальное уголовное законодательство страны в соответствие с нормами протокола.

    29 декабря 2021 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».

    Таким образом, присоединение к Второму Факультативному протоколу закрепило полную отмену смертной казни в Казахстане и продолжило курс на общую гуманизацию уголовного законодательства.

    Применение смертной казни в Казахстане было приостановлено Указом Президента Казахстана от 17 декабря 2003 года о введении соответствующего моратория.

    16 марта 2022 года в своём Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что «для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в Конституцию».


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