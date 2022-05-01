Казахстан завершил победой выступление на Кубке Развития УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана U-16 в заключительном матче «Кубка Развития УЕФА» обыграла сверстников из Фарерских островов со счетом 2:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Команда Александра Кузнецова завершила международный турнир в Эстонии двумя сухими победами и одним поражением в серии послематчевых пенальти.

Ранее казахстанские юноши разгромили со счетом 6:0 Новую Каледонию и уступили в серии 11-метровых эстонцам — 2:2 (пен. 7:8).





Фото: sports.kz