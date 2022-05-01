РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 01 Май 2022 | GMT +6

    Казахстан завершил победой выступление на Кубке Развития УЕФА

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана U-16 в заключительном матче «Кубка Развития УЕФА» обыграла сверстников из Фарерских островов со счетом 2:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Команда Александра Кузнецова завершила международный турнир в Эстонии двумя сухими победами и одним поражением в серии послематчевых пенальти.

    Ранее казахстанские юноши разгромили со счетом 6:0 Новую Каледонию и уступили в серии 11-метровых эстонцам — 2:2 (пен. 7:8).


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Футбол
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!