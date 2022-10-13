13 Октября 2022, 01:12

Казахстан завершил ЧМ в индивидуальных соревнованиях по дзюдо в Ташкенте с 2 медалями

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завершил свое выступление на чемпионате мира по дзюдо (индивидуальные соревнования) в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Последними на татами вышли тяжеловесы Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 килограммов) и Камила Берликаш (свыше 78 килограммов). Оба спортсмена проиграли в первых схватках.

Таким образом, Казахстан завершил ЧМ с двумя наградами. Третьими стали Елдос Сметов (до 60 килограммов) и Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

Впереди командные соревнования, которые пройдут 13 октября.