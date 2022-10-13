Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстан завершил ЧМ в индивидуальных соревнованиях по дзюдо в Ташкенте с 2 медалями
13 Октября 2022, 01:12

Казахстан завершил ЧМ в индивидуальных соревнованиях по дзюдо в Ташкенте с 2 медалями

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завершил свое выступление на чемпионате мира по дзюдо (индивидуальные соревнования) в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Последними на татами вышли тяжеловесы Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 килограммов) и Камила Берликаш (свыше 78 килограммов). Оба спортсмена проиграли в первых схватках.

Таким образом, Казахстан завершил ЧМ с двумя наградами. Третьими стали Елдос Сметов (до 60 килограммов) и Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

Впереди командные соревнования, которые пройдут 13 октября.

Новости по теме
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
Известный французский тренер готовит казахстанских дзюдоистов к Олимпиаде
Чемпионат мира по футболу-2022 казахстанцы увидят в прямом эфире
Читайте также
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
Известный французский тренер готовит казахстанских дзюдоистов к Олимпиаде
Систему подготовки дзюдоистов к Олимпиаде изменят в Казахстане
Есет Куанов завоевал «бронзу» турнира по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби
Абиба Абужакынова стала бронзовым призером Grand Slam в Абу-Даби
Абиба Абужакынова поборется за «бронзу» турнира серии Grand Slam по дзюдо
Определился состав команды Казахстана по дзюдо на участие в турнире в Абу-Даби
Казахстан завершил пятый день ЧМ по дзюдо без медалей
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив