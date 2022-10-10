Казахстан завершил четвертый день ЧМ-2022 по дзюдо без медалей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены неудачно провели четвертый день чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мольдир Нарынова проиграла бронзовой призерше ЧМ-2021 Санне Вермеере из Нидерландов, Есмигуль Куюлова уступила израильтянке Керем Примо, а Абылайхан Жубаназар не сумел одолеть голландского спортсмена Франка де Вита.

Таким образом, Казахстан завершает соревновательный день без наград.

Фото: Sports.kz.