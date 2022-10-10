20:20, 09 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстан завершил четвертый день ЧМ-2022 по дзюдо без медалей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены неудачно провели четвертый день чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Мольдир Нарынова проиграла бронзовой призерше ЧМ-2021 Санне Вермеере из Нидерландов, Есмигуль Куюлова уступила израильтянке Керем Примо, а Абылайхан Жубаназар не сумел одолеть голландского спортсмена Франка де Вита.
Таким образом, Казахстан завершает соревновательный день без наград.
Фото: Sports.kz.