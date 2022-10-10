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    20:20, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан завершил четвертый день ЧМ-2022 по дзюдо без медалей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены неудачно провели четвертый день чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Мольдир Нарынова проиграла бронзовой призерше ЧМ-2021 Санне Вермеере из Нидерландов, Есмигуль Куюлова уступила израильтянке Керем Примо, а Абылайхан Жубаназар не сумел одолеть голландского спортсмена Франка де Вита.

    Таким образом, Казахстан завершает соревновательный день без наград.

    Фото: Sports.kz.

    Теги:
    Дзюдо Спорт
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