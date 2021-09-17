Казахстан завершает разработку Концепции углеродной нейтральности до 2060 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча министров в формате «C5+1» по вопросам климата под председательством Казахстана и США прошла 16 сентября в онлайн-режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

В мероприятии приняли участие министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев, специальный посланник Президента США по вопросам климата Джон Керри, председатель Государственного комитета по экологии и климату Кыргызстана Динара Кутманова, председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Баходур Шерализода, министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Алланур Алтыев, заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана Жусипбек Казбеков.

Стороны обсудили запланированное повышение климатических амбиций в соответствии с целью Парижского соглашения по ограничению повышения глобальной температуры до уровня значительно ниже 2°C выше доиндустриального уровня и продолжение усилий по ограничению повышения температуры до 1,5°C.

Министр Сериккали Брекешев отметил, что на сегодня в Казахстане ведется работа по усовершенствованию системы регулирования выбросов парниковых газов с целью линкования системы торговли квотами с другими международными площадками. Также Казахстан завершает работу по разработке Концепции углеродной нейтральности до 2060 года.

«Предварительные результаты показали необходимость повышения энергоэффективности, электрификации и достижения доли ВИЭ порядка 82% к 2060 году по отношению к 3% 2020 года. Доля угольной генерации должна быть сведена к нулю в сравнении с текущим уровнем 69%. Учитывая, что экономика Казахстана является энергоемкой, это очень сложный, но важный шаг для нашей страны», - сказал Сериккали Брекешев.

Также в ходе предстоящего заседания Рабочей группы по энергетике и окружающей среде в октябре текущего года Казахстан намерен презентовать и обсудить с представителями Центрально-азиатских стран концепцию Регионального хаба Центральной Азии. По словам министра, деятельность Хаба будет направлена на объединение усилий стран Центральной Азии в обеспечении «зеленого» экономического роста в регионе посредством реализации совместных проектов, трансферт технологий, поддержку со стороны международных финансовых институтов.

По итогам мероприятия стороны договорились приложить усилия по институциональному укреплению С5+1 и использованию данной платформы для решения общих актуальных проблем, приняли Совместное заявление.