Казахстан заслужил репутацию авторитетного миротворца – мнение китайского дипломата

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Последовательная политика Казахстана в области глобального ядерного разоружения доказывает, что Республика Казахстан является ответственным членом международного сообщества и заслужила репутацию авторитетного миротворца. Такое мнение в интервью МИА «Казинформ» высказал член Совета развития и обмена Азии и Африки при МИД КНР, бывший посол Китая в Казахстане Яо Пэйшэн.

«Тридцать лет назад, 29 августа, Казахстан объявил о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Эта важная веха не только в истории Казахстана, но и всего мирового антиядерного движения. 29 августа – еще одна знаменательная дата: Международный день действий против ядерных испытаний, отмечаемый Организацией Объединенных Наций с 2010 года после принятия в декабре 2009 года по инициативе Казахстана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, учредившей этот день», - сказал он.

По его словам, начиная с 2010 года мировое сообщество ежегодно отмечает Международный день действий против ядерных испытаний, и к этой дате в разных странах приурочено проведение различных согласованных мероприятий, которые повышают международный авторитет Казахстана.

«С момента обретения независимости Казахстан применяет гибкий и рациональный подход к решению сложных международных проблем. Казахстан является не только активным участником региональных организаций, но и выступает в качестве инициатора многих важных миротворческих инициатив», - подчеркнул китайский дипломат.

«Последовательная политика Казахстана в области глобального ядерного разоружения доказывает, что Республика Казахстан является ответственным членом международного сообщества и заслужила репутацию авторитетного миротворца», - резюмировал Яо Пэйшэн.

Напомним, что 29 августа 2021 года исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В 2009 году ООН объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.