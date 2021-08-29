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    13:02, 29 Август 2021 | GMT +6

    Казахстан заслужил репутацию авторитетного миротворца – мнение китайского дипломата

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Последовательная политика Казахстана в области глобального ядерного разоружения доказывает, что Республика Казахстан является ответственным членом международного сообщества и заслужила репутацию авторитетного миротворца. Такое мнение в интервью МИА «Казинформ» высказал член Совета развития и обмена Азии и Африки при МИД КНР, бывший посол Китая в Казахстане Яо Пэйшэн.

    «Тридцать лет назад, 29 августа, Казахстан объявил о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Эта важная веха не только в истории Казахстана, но и всего мирового антиядерного движения. 29 августа – еще одна знаменательная дата: Международный день действий против ядерных испытаний, отмечаемый Организацией Объединенных Наций с 2010 года после принятия в декабре 2009 года по инициативе Казахстана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, учредившей этот день», - сказал он.

    По его словам, начиная с 2010 года мировое сообщество ежегодно отмечает Международный день действий против ядерных испытаний, и к этой дате в разных странах приурочено проведение различных согласованных мероприятий, которые повышают международный авторитет Казахстана.

    «С момента обретения независимости Казахстан применяет гибкий и рациональный подход к решению сложных международных проблем. Казахстан является не только активным участником региональных организаций, но и выступает в качестве инициатора многих важных миротворческих инициатив», - подчеркнул китайский дипломат.

    «Последовательная политика Казахстана в области глобального ядерного разоружения доказывает, что Республика Казахстан является ответственным членом международного сообщества и заслужила репутацию авторитетного миротворца», - резюмировал Яо Пэйшэн.

    Напомним, что 29 августа 2021 года исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В 2009 году ООН объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.


    Теги:
    Международная деятельность Безопасность Ядерное оружие
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