Казахстан защитил доклад о выполнении Конвенции по ликвидации расовой дискриминации
В состав делегации Казахстана вошли представители Комиссии по правам человека при Президенте РК и государственных органов.
С докладом о проделанной работе за прошедший период на 106-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации выступил руководитель делегации - председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Галым Шойкин.
Как отметил Г. Шойкин, присоединяясь к конвенции, Казахстан взял на себя обязательство ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и проявлениях, обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения.
Также в своем выступлении он заявил, что в соответствии с рекомендациями Комитета ООН Казахстан стремится к поиску приемлемых инструментов поощрения равных возможностей и укрепления стратегий борьбы с неравенством и дискриминацией.
Г. Шойкин проинформировал международное сообщество об инициативах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по укреплению институциональной системы и защите конституционных прав граждан.
Казахстанская делегация сообщила о приведении в соответствие с Парижскими принципами, расширении полномочий по восстановлению нарушенных прав граждан, введении дополнительных механизмов обеспечения прав и свобод мандата Уполномоченного по правам человека.
В течение двух дней членами Комитета ООН озвучено около 120 вопросов. В ходе диалога казахстанской стороной даны разъяснения и ответы на вопросы международных экспертов.