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    23:15, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан защитил доклад о выполнении Конвенции по ликвидации расовой дискриминации

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    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - 21-22 апреля в Женеве Республика Казахстан успешно защитила восьмой-десятый сводный периодический доклад о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК (МИОР).

    В состав делегации Казахстана вошли представители Комиссии по правам человека при Президенте РК и государственных органов.

    С докладом о проделанной работе за прошедший период на 106-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации выступил руководитель делегации - председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Галым Шойкин.

    Как отметил Г. Шойкин, присоединяясь к конвенции, Казахстан взял на себя обязательство ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и проявлениях, обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения.

    Также в своем выступлении он заявил, что в соответствии с рекомендациями Комитета ООН Казахстан стремится к поиску приемлемых инструментов поощрения равных возможностей и укрепления стратегий борьбы с неравенством и дискриминацией.

    Г. Шойкин проинформировал международное сообщество об инициативах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по укреплению институциональной системы и защите конституционных прав граждан.

    Казахстанская делегация сообщила о приведении в соответствие с Парижскими принципами, расширении полномочий по восстановлению нарушенных прав граждан, введении дополнительных механизмов обеспечения прав и свобод мандата Уполномоченного по правам человека.

    В течение двух дней членами Комитета ООН озвучено около 120 вопросов. В ходе диалога казахстанской стороной даны разъяснения и ответы на вопросы международных экспертов.



    Теги:
    Внешняя политика Казахстана МИОР Главная Международная деятельность
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