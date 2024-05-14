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    19:43, 13 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан запустит магистерскую программу по интеллектуальной собственности и бизнесу

    Казахстан запустит магистерскую программу по интеллектуальной собственности и бизнесу
    Фото: pixabay.com

    15 мая при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан состоится подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией интеллектуальной собственности по запуску совместной образовательной программы подготовки магистров права в области интеллектуальной собственности и бизнеса. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе брифинга стало известно, что подписантами от Казахстана будут Министерство юстиции, Министерство науки и высшего образования и Maksut Narikbayev University.

    Также Айбек Смадияров рассказал о том, что 10 мая 2024 года Казахстанское агентство международного развития KazAID передало Таджикистану 100 квот на обучение IT-специалистов в рамках Программы развития человеческого капитала Tech Orda от Astana Hub.

    По его словам, программа предоставляет молодежи из Таджикистана возможность обучиться в ведущих частных IT-школах Казахстана, развивая навыки веб-разработки, кибербезопасности и других областей. Инициатива направлена на поддержку молодежи в Центральной Азии и укрепление партнерских отношений между двумя странами.

    Теги:
    Вузы Технологии Казахстан Закон и право Бизнес Образование Развитие IT технологий в Казахстане Таджикистан Айбек Смадияров МИД РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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