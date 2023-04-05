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Казахстан запустит еще 9 международных авиарейсов

Анеля Касымова
5 Апреля 2023, 18:15
Казахстан запустит еще 9 международных авиарейсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году ожидается запуск международных рейсов из Казахстана по 9 направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидается, что в этом году будут открыты и возобновлены рейсы по 9 направлениям: Маскат, Париж, Куала-Лумпур, Тель-Авив, Карачи, Лахор, Самарканд, Прага, Мумбаи. Планируется открытие прямых рейсов мировых лоукостеров, таких как Air Asia», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Ыдырысов во время заседания в Сенате Парламента РК.

Он добавил, что в прошлом году авиакомпаниями было перевезено 11 млн пассажиров, что больше на 17% показателей 2021 года. Международные рейсы выполняются с 28 странами мира по 104 авиамаршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.


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