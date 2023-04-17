Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан запустил совместное предприятие с Узбекистаном для стабилизации цен на продукты

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 17:15
Казахстан запустил совместное предприятие с Узбекистаном для стабилизации цен на продукты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан открывает зарубежные торговые компании для стабилизации цен на продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «QazTrade».

Как сообщил генеральный директор АО «QazTrade» Нуралы Букейханов, на этой неделе зарегистрирована и открыта совместная казахстанско-узбекская компания.

«ООО «UZKAZTRADE» будет функционировать исключительно на паритетных началах, то есть управлять компанией будут как представители «QazTrade», так коллеги из «UzTrade» по принципу 50/50», — уточнил Нуралы Букейханов.

Деятельность совместной экспортно-импортной компании направлена на обеспечение казахстанского потребителя овощами и фруктами по оптовым ценам. При этом исключается длинная цепочка посредников. К примеру, в ходе предварительных переговоров с узбекскими декханами достигнута договоренность об оптовых закупках плодоовощной продукции в Казахстан.

«Важно отметить, что компания не планирует зарабатывать прибыль и не собирается добавлять так называемую коммерческую маржу на завозимую продукцию. Возможна лишь небольшая наценка, которая будет покрывать минимальные административные расходы. Но с учетом масштаба поставок она не окажет значительного влияния на конечную цену товара», — пояснил глава «QazTrade».

По информации Нуралы Букейханова, аналогичная совместная казахстанско-пакистанская компания находится на стадии запуска в городе Лахор. Также в планах у «QazTrade» регистрация в ближайшее время собственной дочерней организации в столице Таджикистана Душанбе.

Экспортно-импортные компании с казахстанским участием будут заниматься поставками социально значимой продукции в социально-предпринимательские корпорации и крупнейшие торговые сети. При этом совместные предприятия не имеют каких-либо преференций. Закуп будет осуществляться только в том случае, если цена предлагаемой продукции будет ниже среднерыночной. Такой подход позволит удерживать инфляцию на отдельные позиции товаров. Предполагается, что совместные компании будут также экспортировать казахстанскую мукомольную, плодоовощную и масложировую продукцию в Узбекистан, Пакистан и Таджикистан, но уже на рыночных условиях.


Экономика   Узбекистан   Цены и тарифы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции