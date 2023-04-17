Казахстан запустил совместное предприятие с Узбекистаном для стабилизации цен на продукты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан открывает зарубежные торговые компании для стабилизации цен на продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «QazTrade».

Как сообщил генеральный директор АО «QazTrade» Нуралы Букейханов, на этой неделе зарегистрирована и открыта совместная казахстанско-узбекская компания.

«ООО «UZKAZTRADE» будет функционировать исключительно на паритетных началах, то есть управлять компанией будут как представители «QazTrade», так коллеги из «UzTrade» по принципу 50/50», — уточнил Нуралы Букейханов.

Деятельность совместной экспортно-импортной компании направлена на обеспечение казахстанского потребителя овощами и фруктами по оптовым ценам. При этом исключается длинная цепочка посредников. К примеру, в ходе предварительных переговоров с узбекскими декханами достигнута договоренность об оптовых закупках плодоовощной продукции в Казахстан.

«Важно отметить, что компания не планирует зарабатывать прибыль и не собирается добавлять так называемую коммерческую маржу на завозимую продукцию. Возможна лишь небольшая наценка, которая будет покрывать минимальные административные расходы. Но с учетом масштаба поставок она не окажет значительного влияния на конечную цену товара», — пояснил глава «QazTrade».

По информации Нуралы Букейханова, аналогичная совместная казахстанско-пакистанская компания находится на стадии запуска в городе Лахор. Также в планах у «QazTrade» регистрация в ближайшее время собственной дочерней организации в столице Таджикистана Душанбе.

Экспортно-импортные компании с казахстанским участием будут заниматься поставками социально значимой продукции в социально-предпринимательские корпорации и крупнейшие торговые сети. При этом совместные предприятия не имеют каких-либо преференций. Закуп будет осуществляться только в том случае, если цена предлагаемой продукции будет ниже среднерыночной. Такой подход позволит удерживать инфляцию на отдельные позиции товаров. Предполагается, что совместные компании будут также экспортировать казахстанскую мукомольную, плодоовощную и масложировую продукцию в Узбекистан, Пакистан и Таджикистан, но уже на рыночных условиях.