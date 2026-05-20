Казахстан запускает цифровой документ резидента и платформу QazETA для упрощения миграционных услуг

Механизмы по совершенствованию миграционной политики и привлечению иностранных специалистов обсудили в Астане, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Председатель Комитета по миграции Эльдар Кузенбаев провел рабочую встречу по вопросам модернизации миграционного законодательства. В обсуждении приняли участие представители НАО «Фонд Отандастар».

Участники детально рассмотрели механизмы модернизации институтов привлечения иностранного капитала и создание максимально благоприятных условий для въезда и долгосрочной трудовой деятельности высококвалифицированных зарубежных специалистов, иностранных инвесторов и предпринимателей.

Эльдар Кузенбаев отметил, что в соответствии с поручениями Главы государства в Казахстане разворачивается качественно новая, современная и конкурентоспособная модель регулирования миграционных потоков, основанная на сервисном подходе.

— Одним из ключевых механизмов станет внедрение «Алтын Виза» — института инвестиционного и высококвалифицированного резидентства, предусматривающего ряд преференций для иностранных инвесторов и востребованных специалистов. Данный инструмент разработан для долгосрочного закрепления в правовом поле статуса ключевых инвесторов и дефицитных для экономики кадров. «Алтын Виза» призвана открыть доступ к широкому пакету преференций, значительно упрощающих ведение деятельности в республике, — сказал председатель Комитета.

Особое внимание участники встречи уделили технологической модернизации процессов, поскольку переход на сервисную модель будет обеспечен за счет глубокой цифровизации миграционных сервисов.

Проектом реформ предусматривается повсеместное внедрение цифрового документа резидента и полномасштабный запуск специализированной платформы QazETA, оснащенной модулем e-Resident. Данная экосистема будет функционировать по принципу «одного окна» и пройдет сквозную интеграцию с технологической базой международного технопарка Astana Hub, что позволит привлекать в страну цифровые таланты.

По итогам детального обсуждения повестки дня был утвержден алгоритм межведомственного взаимодействия и закреплены зоны ответственности. НАО «Фонд Отандастар» определен ключевым оператором по проведению комплексной информационно-разъяснительной работы за рубежом. Также на Фонд возложены обязательства по системному формированию и ведению актуальных списков лиц, изъявивших намерение получить «Алтын визу».

Как сообщалось ранее, разрешения для трудовых мигрантов в РК можно будет оформлять онлайн.

