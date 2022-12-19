Казахстан запускает крупнейшую в мире образовательную инициативу в сфере блокчейн

19 Декабря 2022, 17:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан запускает крупнейшую в мире образовательную инициативу в сфере блокчейн. Казахстан станет первой страной в мире, внедряющей образовательную программу в организациях высшего и послевузовского образования в страновом масштабе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, председатель правления АО «Центр развития платежных и финансовых технологий» Национального банка РК Бинур Жаленов подписали меморандум с Binance Kazakhstan в лице Жаслана Мадиева об академическом сотрудничестве. Это означает, что в рамках инициативы, разрабатываемой совместно с Binance Academy, в Казахстане подготовят более 40 тысяч специалистов по блокчейн-технологиям. Первые кадры выпустят уже к 2024 году.

На пресс-конференции министр цифрового развития отметил, что подписание меморандума - это практическая реализация договоренностей, которые были высказаны при приезде первого руководителя Binance в Казахстан.

«Сегодня это уже практическая реализация с Министерством науки и высшего образования совместно с Национальным банком. Мы проработали несколько направлений. Как отмечал Глава государства, криптоиндустрия и цифровизация в целом в Казахстане набирают обороты. Поэтому нам надо следовать этой тенденции и запускать разные проекты, чтобы проводить тренинги и образовательные курсы, которые будут рассказывать, о чем эта новая технология», - сказал Багдат Мусин.

Министр науки Саясат Нурбек считает, что значимость меморандума сложно переоценить. Он также подчеркнул, что Казахстан одной из первых стран в мире запускает академические программы на уровне вузов, послевузовского образования в сфере блокчейн-технологий.

«На сегодня блокчейн-технологии меняют огромное количество отраслей: финансовая, банковская отрасль, любые транзакции и действия, где нужно подтвердить передачу определенной информации или ценности и доказать, что эта сделка произошла в режиме реального времени. Поэтому с Binance Academy договорились на двухэтапный процесс. С февраля следующего года лучшие преподаватели Binance Academy будут повышать квалификацию, обучать и сертифицировать преподавателей и профессоров 22 вузов Казахстана. С сентября - начала нового учебного года мы запускаем несколько курсов по блокчейн-технологиям, криптоинженерии, криптобезопасности для почти 40 тысяч студентов вузов Казахстана», - пояснил министр науки и высшего образования.

По словам Саясата Нурбека, на втором этапе на базе этих вузов планируется запустить несколько магистерских программ, в первую очередь, для финансово-банковской сферы. В дальнейшем планируется готовить специалистов и для других отраслей Казахстана: сельское хозяйство, различные отрасли промышленности.

«При этом есть огромный потенциал и для социальной сферы: подтверждение адресно-социальной помощи, выплата премий, подтверждение получения диплома, сертификатов в сфере образования, здравоохранения. В социальной политике тоже имеется огромный потенциал. Из 29 центральных банков, которые участвуют в разработке пилотных проектов, Казахстан продвинулся очень далеко. Уже сейчас в Парламенте рассматривается закон «О цифровых активах». Мы создаем необходимую нормативно-правовую базу для регулирования и функционирования цифровых валют. Отдельный пилотный проект запустил Национальный банк Казахстана. В целом все международные эксперты соглашаются с тем, что в использовании блокчейн-технологий Казахстан как государство очень сильно продвинулся», - добавил Саясат Нурбек.

Председатель правления Центра развития платежных и финансовых технологий Национального банка РК Бинур Жаленов сказал, что верит в силу блокчейна и в возможности Казахстана на новом, интересном рынке.

«По большому счету, любое экономическое взаимодействие строится на доверии. Блокчейн – именно та технология, которая позволяет автоматизировать это доверие благодаря трем китам: неизменность информации, программируемость цифровых активов и децентрализация. В комплексе все эти три качества дают возможность автоматизировать то, что невозможно было автоматизировать. Традиционно центральные банки противопоставляли себя всем новым изменениям в финансовом мире. Мы верим в то, что будущее гибридное. Эта модель комбинирует как централизованные инфраструктуры, так и децентрализованные финансовые сервисы. В этом году были внесены первые изменения в регулирование. Один из важных проектов – внедрение цифрового тенге. Он реализован на нашей собственной казахстанской разработке, частично на блокчейне. Мы его успешно протестировали. В следующем году в случае положительного решения Главы государства начнем его активно развивать», - пояснил Бинур Жаленов.

Генеральный менеджер Binance Казахстан Жаслан Мадиев добавил, что компания Binance серьезно настроена развивать свою деятельность в стране, в регионе.

«Binance - крупнейшая блокчейн-экосистема, которая, в первую очередь, представлена в виде крупнейшей криптобиржи в мире. Торги доходят до 100 млрд долларов ежедневно. Услуги Binance доступны в более чем 180 странах мира. Binance всегда старается выстраивать правильные отношения с регуляторами из разных стран. На сегодня в более 15 юрисдикциях есть лицензии, регистрации. Binance ставит цель – сотрудничать с основными регуляторами страны, чтобы в этой новой индустрии помогать выстраивать новую регуляторную среду. Сегодня Казахстан сильно продвинулся с точки зрения выстраивания регулирования. В рамках МФЦА регулятор выстроил регуляторную среду для криптобиржи, других финансовых компаний, предоставлен благоприятный налоговый режим для развития этой деятельности», - рассказал Жаслан Мадиев.

Как сообщалось, в мае этого года года Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя и генерального директора Binance Чанпена Чжао. В ходе встречи были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области образовательных программ в сфере блокчейн-технологий.

Для успешной реализации проекта в июне 2022 года Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка РК и Astana Hub сформировали проектный офис - блокчейн-центр, нацеленный на поддержку блокчейн-индустрии в регионе путем развития человеческого капитала в индустрии и цифровых проектов, построенных на технологии распределенных реестров. Центр выстроил стратегию внедрения образовательных программ в ОВПО.