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Казахстан запросил у других стран 100 тыс. тонн сахара
23 Июня 2022 11:49

Казахстан запросил у других стран 100 тыс. тонн сахара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан запросил еще 100 тыс. тонн сахара. Сейчас запас продукта составляет 350 тыс. тонн. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бахыт Султанов ответил на вопрос, ведутся ли переговоры о дополнительном ввозе сахара в страну.

«350 тыс. тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одним из крупных поставщиков является Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры», - сказал глава ведомства.

«Мы запросили еще 100 тыс. тонн, помимо тех 350 тыс. тонн, которые сегодня уже приняты. На данный момент Минсельхоз проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов. Мы потом к этому вопросу еще вернемся», - сообщил глава Минторговли журналистам после заседания Правительства.

Он проинформировал, что 15 июля в Беларуси состоится очередное заседание совета ЕЭК, в рамках которого стороны дополнительно рассмотрят вопрос по ввозу сахара.

Ранее министр торговли заявил, что по социально значимым продовольственным товарам дефицита в Казахстане нет.

Автор:
Корреспондент

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