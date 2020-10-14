Казахстан запретил импорт корейских быстросупов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач РК ввел временные санитарные меры по запрету ввоза и реализации пищевой продукции с содержанием сои, передает МИА «Казинформ».

«Главным государственным санитарным врачом РК Ерланом Киясовым вынесено постановление о запрещении ввоза и реализации на территории Республики Казахстан лапши быстрого приготовления производства Оттоги Рамен Ко, ЛТД, 123-12, Енгсонг-Ри, Анзунг-Ып, Пенгтэк-Си, кенги-До, Южная Корея. Так, в рамках мониторинга безопасности продукции специалистами Комитета контроля качества и безопасности товаров МЗ РК в продукциях - лапша быстрого приготовления с наименованием «Джин Рамен» в ассортименте, изготовителем которого на упаковке указано «Оттоги Рамен Ко» (Южная Корея), обнаружено превышение количественного содержания линий генетически модифицированной сои (MON 89788 от 1,45% - 10,25%), при норме 0,9%», - сообщила пресс-служба комитета в Facebook.

Как отметили в ведомстве, на потребительской упаковке данной продукции, производителем которой является Южная Корея, отсутствовала информация о содержании продукте генномодифицированных ингредиентов.

«Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9 %. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами «Кодекс Алиментариус», пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9%, подлежит обязательной маркировке. Данный продукт выявлен в ходе проведения мониторинга. Продукция была закуплена на объектах торговли города Алматы: ИП«Алма» магазин «Майбулак» и «Мила» ИП Калиева А.А. На сегодня проводятся мероприятия по выявлению несоответствующей продукции в торговой сети и снятию ее с реализации», - пояснили в комитете.

Территориальным подразделениям комитета даны поручения информировать субъектов предпринимательства, независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность за ввозом и реализацией вышеуказанной продукции.

Также направлены уведомления в уполномоченные органы государств-членов Евразийского экономического союза, для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий для обеспечения надлежащего уровня защиты потребительского рынка Казахстана.