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    Казахстан запретил экспорт скота, картофеля и моркови

    30 Ноября 2021, 16:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, на котором были рассмотрены вопросы запрета на вывоз скота, картофеля и овощей, состоялось 25 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    В результате Межведомственная комиссия приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на 6 месяцев, а также картофеля и моркови сроком на 3 месяца.

    В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на мясо КРС и МРС. В ноябре текущего года цена на говядину по республике составила в среднем 2 239 тенге за килограмм. Цена с начала года выросла на 15 % или на 292 тенге.

    Средняя цена на баранину выросла на 21 % (419 тенге) и составила 2 409 тенге за килограмм.

    При этом загрузка мясоперерабатывающих предприятий остается на низком уровне в 50 %, за 10 месяцев текущего года переработано 173 тыс. тонн мяса, что составляет всего 18 % от общего объема производства мяса.

    Также наблюдается увеличение экспорта живых животных - бычков и баранчиков. За 10 месяцев текущего года вывезено 161 тыс. голов КРС, или в 5,6 раза больше уровня 2020 года, вывоз МРС увеличился в 6,7 раза и составил 112 тыс. голов МРС. При этом до конца текущего года вывоз может составить порядка 200 тыс. голов КРС.

    Сложившаяся обстановка может стать катализатором нового витка роста цен на мясо и мясопродукты.

    Необходимо отметить, что собранного урожая картофеля и моркови в текущем году достаточно для внутреннего потребления и сохранения экспортного потенциала.

    Однако следует учесть, что в соседних странах наблюдается низкий урожай овощной продукции и картофеля, что влечет повышенный спрос и дополнительное давление на цены на внутреннем рынке.

    Исходя из данных объективных показателей, для исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен, Межведомственная комиссия приняла решение одобрить запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови с территории Республики Казахстан.

    При этом, учитывая важность сохранения внешних экспортных рынков сбыта, принимая во внимание, что ограничения вступят в силу в конце декабря, в течение месяца министерством будет осуществляться ежедневный мониторинг и анализ текущего положения. Также проводится совместная работа в виде обсуждений и консультаций по данному вопросу с профильными ассоциациями и союзами.

    В случае стабилизации ситуации по обеспечению внутреннего рынка, будет рассмотрен вопрос по отмене ограничительных мер.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Животные
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