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Казахстан занял восьмое место на чемпионате Азии по волейболу U20
12 Июля 2022 22:35

Казахстан занял восьмое место на чемпионате Азии по волейболу U20

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился 21-й чемпионат Азии по волейболу среди женских команд до 20 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Казахстанская команда завершила ЧА на восьмом месте. Первое осталось за японками, второе место занял Китай, а Таиланд замкнул тройку лучших.

Cамым ценным игроком турнира была признана Анна Уемура из Японии. Она же была названа лучшей доигровщицей. Также японки Каджи Харука и Амика Токумото стали лучшей связующей и лучшей либеро соответственно.

Ванг Ифан получила звание лучшей доигровщицы, а Жанг Хонгзиян - лучшей блокирующей (обе представляли Китай).

Туняпоо Нантикан из тайской сборной была награждена в качестве лучшей блокирующей.





Фото: olympic.kz


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