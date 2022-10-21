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    17:37, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан занял третье место в рейтинге IBA

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан занял третье место в рейтинге IBA – Международной ассоциации бокса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня вышел рейтинг IBA. До первенства Азии по боксу, который пройдет в Иордании, Казахстан занимает третье место. После этого первенства Казахстан вполне может оказаться на первом, втором местах», - написал в Facebook вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

    На первом месте находятся Соединенные Штаты Америки. Второе место занимает Бразилия. На третьем месте – Казахстан и Турция.

    30 октября в столице Иордании - Аммане стартует очередной чемпионат Азии по боксу, в котором примет участие мужская сборная Казахстана.

    Ранее наставник сборной Казахстана Кайрат Сатжанов сообщал, что Казахстан представят

    чемпион мира Сакен Бибосынов, финалист чемпионата мира Серик Темиржанов, Сабырхан Махмуд, капитан команды Асланбек Шымбергенов, Оралбаи — Нурбек и Айбек, Сагындык Тогамбай и другие. В +91 кг рассматриваются Камшыбек Кункабаев и Нурлан Сапарбай.

    Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях. Казахстанский боксер вошел в топ-10 рейтинга IBF в весе Головкина.

    Фото в тексте: setopen.sportdata.org







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