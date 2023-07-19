Казахстан занял третье место на юниорском чемпионате Азии по греко-римской борьбе

АММАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на юниорском чемпионате Азии в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
В общекомандном зачете наши спортсмены заняли третье место.
До 55 кг - Айбек Айтбеков (серебро)
До 60 кг - Самандар Мадаминов (бронза)
До 63 кг - Юсуф Ашрапов (серебро)
До 67 кг - Азиз Гасымов (бронза)
До 72 кг - Мерей Маулитканов (бронза)
До 82 кг - Ислам Евлоев (золото)
До 87 кг - Нурасыл Аманалы (серебро)
До 97 кг - Иусуф Мациев (бронза)
До 130 кг - Джохар Узаров (бронза)