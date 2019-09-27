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Казахстан занял третье место НА Кубке Каспия по футзалу

27 Сентября 2019 00:34
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Казахстан занял третье место НА Кубке Каспия по футзалу

АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Астрахани завершился международный турнир по футзалу Кубок Каспия. Казахстан по его итогам стал третьим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Помимо наших спортсменов на соревнованиях выступили Россия, Иран, Азербайджан. После сыгранных матчей с одним поражением Казахстан финишировал с третьим результатом.

Итоговое положение команд:

1. Россия

2. Иран

3. Казахстан

4. Азербайджан

Индивидуальными номинациями были отмечены следующие игроки:

Лучший вратарь - Игита (Казахстан)

Лучший защитник - Эдуардо (Азербайджан)

Лучший нападающий - Бахадори (Иран)

Лучший игрок - Ромуло (Россия)

Лучший бомбардир - Дуглас (Казахстан, 3 гола)

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Ключевые слова: Спорт,
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