Казахстан занял третье место на ЧМ по джиу-джитсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 золотых, 19 серебряных и 37 бронзовых медалей завоевали казахстанские спортсмены на чемпионате мира по джиу-джитсу. Министр культуры и спорта Асхат Оралов посетил церемонию закрытия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В Астане завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов. В течение нескольких дней 1207 юных спортсменов из 42-х стран боролись за медали. Команда Казахстана заняла на чемпионате мира третье общекомандное место с 13 золотыми, 19 серебряными и 37 бронзовыми медалями.

Министр посетил последний день соревнований и понаблюдал за выступлениями борцов, став свидетелем нескольких побед команды Казахстана. Всего нашу страну на турнире представили около 200 юных атлетов. Асхат Оралов принял участие в церемонии награждения победителей и медалистов.

«Это очень хороший результат, который показывает, что в нашей стране уже подрастает поколение талантливых и перспективных спортсменов. Уверен, завтра эти ребята покорят не одну вершину, а благодаря их победам наш гимн будет звучать на крупнейших международных первенствах», - отметил глава ведомства.

Джиу-джитсу в Казахстане развивается очень активно. Сейчас в стране действуют более 300 секций джиу-джитсу, в которых занимаются около 20 тысяч человек, отметил министр.