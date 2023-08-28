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    08:10, 28 Август 2023 | GMT +6

    Казахстан занял третье место на ЧМ по джиу-джитсу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 золотых, 19 серебряных и 37 бронзовых медалей завоевали казахстанские спортсмены на чемпионате мира по джиу-джитсу. Министр культуры и спорта Асхат Оралов посетил церемонию закрытия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В Астане завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов. В течение нескольких дней 1207 юных спортсменов из 42-х стран боролись за медали. Команда Казахстана заняла на чемпионате мира третье общекомандное место с 13 золотыми, 19 серебряными и 37 бронзовыми медалями.


    Министр посетил последний день соревнований и понаблюдал за выступлениями борцов, став свидетелем нескольких побед команды Казахстана. Всего нашу страну на турнире представили около 200 юных атлетов. Асхат Оралов принял участие в церемонии награждения победителей и медалистов.

    «Это очень хороший результат, который показывает, что в нашей стране уже подрастает поколение талантливых и перспективных спортсменов. Уверен, завтра эти ребята покорят не одну вершину, а благодаря их победам наш гимн будет звучать на крупнейших международных первенствах», - отметил глава ведомства.

    Джиу-джитсу в Казахстане развивается очень активно. Сейчас в стране действуют более 300 секций джиу-джитсу, в которых занимаются около 20 тысяч человек, отметил министр.


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