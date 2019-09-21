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Казахстан занял третье место на ЧМ по боксу

21 Сентября 2019 23:39
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Казахстан занял третье место на ЧМ по боксу

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ – В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу. Казахстанская команда смогла завоевать на нем шесть медалей различного достоинства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Так, в активе наших боксеров одна золотая медаль. На первую ступень пьедестала поднялся Бекзат Нурдаулетов в весовой категории до 81 килограмма. Серебряную медаль команде принес Камшыбек Кункабаев. Капитан уступил в финале, тем самым заняв второе место. И, наконец, в нашей копилке четыре «бронзы». Третьими на ЧМ стали Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). Кайрат Ералиев (до 57 килограммов) и Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) остались без наград.

В медальном зачете наша команда заняла третье место. Первым стал Узбекистан (три «золота», одно «серебро» и одна «бронза»), второе место у России - с тремя золотыми и одной бронзовой медалями. Также, как и Казахстан, с одним «золотом» завершили турнир кубинцы. В их активе также одна серебряная и одна бронзовая медали (четвертое место).


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Ключевые слова: Спорт, Россия,
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