Казахстан занял третье место на чемпионате мира по джиу-джитсу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов. В течение нескольких дней 1207 юных спортсменов из 42 стран боролись за медали, передает МИА «Казинформ».

«Я посетил последний день соревнований и понаблюдал за выступлениями борцов, став свидетелем нескольких побед команды Казахстана. Всего нашу страну на турнире представили около 200 юных атлетов.

Принял участие в церемонии награждения победителей и медалистов, я лично поздравил наших ребят с завоеванными наградами. Кстати, команда Казахстана заняла на чемпионате мира третье общекомандное место с 13 золотыми, 19 серебряными и 37 бронзовыми медалями.

Это очень хороший результат, который показывает, что в нашей стране уже подрастает поколение талантливых и перспективных спортсменов. Уверен, завтра эти ребята покорят не одну вершину, а благодаря их победам наш гимн будет звучать на крупнейших международных первенствах», - написал Асхат Оралов в своем Telegram-канале.

Сейчас в стране действуют более 300 секций джиу-джитсу, в которых занимаются около 20 тысяч человек.

Напомним, в Астане впервые проходило первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов.