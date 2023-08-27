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    12:40, 27 Август 2023 | GMT +6

    Казахстан занял третье место на чемпионате мира по джиу-джитсу

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    Фото: t.me/askhat_oralov_online
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов. В течение нескольких дней 1207 юных спортсменов из 42 стран боролись за медали, передает МИА «Казинформ».

    «Я посетил последний день соревнований и понаблюдал за выступлениями борцов, став свидетелем нескольких побед команды Казахстана. Всего нашу страну на турнире представили около 200 юных атлетов.

    Принял участие в церемонии награждения победителей и медалистов, я лично поздравил наших ребят с завоеванными наградами. Кстати, команда Казахстана заняла на чемпионате мира третье общекомандное место с 13 золотыми, 19 серебряными и 37 бронзовыми медалями.


    Это очень хороший результат, который показывает, что в нашей стране уже подрастает поколение талантливых и перспективных спортсменов. Уверен, завтра эти ребята покорят не одну вершину, а благодаря их победам наш гимн будет звучать на крупнейших международных первенствах», - написал Асхат Оралов в своем Telegram-канале.

    Сейчас в стране действуют более 300 секций джиу-джитсу, в которых занимаются около 20 тысяч человек.

    Напомним, в Астане впервые проходило первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и кадетов.


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