Казахстан занял шестое место на чемпионате мира по батутной гимнастике

24 Ноября 2022, 20:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по батутной гимнастике показала шестой результат на чемпионате мира в Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В синхронных прыжках наши спортсмены выступили в финале. По итогам своего выступления Данил Мусабаев и Пирмаммад Алиев финишировали шестыми.

Всего в этом виде программы приняли участие 26 команд.

Фото: olympic.kz