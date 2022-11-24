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Казахстан занял шестое место на чемпионате мира по батутной гимнастике

24 Ноября 2022, 20:21
Казахстан занял шестое место на чемпионате мира по батутной гимнастике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Команда Казахстана по батутной гимнастике показала шестой результат на чемпионате мира в Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В синхронных прыжках наши спортсмены выступили в финале. По итогам своего выступления Данил Мусабаев и Пирмаммад Алиев финишировали шестыми.

Всего в этом виде программы приняли участие 26 команд.


Фото: olympic.kz


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