Казахстан занял пятое место на II Играх стран СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Минске прошла торжественная церемония закрытия II Игр стран СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гостям и зрителям церемонии представили насыщенную концертную программу, яркие сценические номера, парад спортсменов, прощание с талисманом Рысей и многое другое. За десять соревновательных дней спортсмены разыграли 246 комплектов наград.

Казахстан занял итоговое пятое место, пропустив вперед Беларусь, Узбекистан и Азербайджан. Победителем турнира стала сборная России.

Позади нас остались команды Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Вьетнама и Туркменистана.

На церемонии также состоялась передача флага СНГ Азербайджану, где в 2025 году пройдут III Игры стран СНГ.

На соревнованиях здорово выступили казахстанские фехтовальщицы Анастасия Кочеткова и Ярослава Понер, которые принесли команде 25 побед на двоих.

Золотые медали также принесли каратистки Николь Ценгель, Лаура Аликул, Лия Кошкарбаева, пловец Егор Попов (100 м на спине).

Серебро завоевали каратист Батыргали Абилмансур, пловцы Анастасия Ермакова и Максим Сказобцов, самбисты Арайлым Абенова. Также серебряные медали выиграли наши девушки в командной дисциплине «современное пятиборье».

Бронзу в копилку сборной принесли Анастасия Панасович и Асылзат Сагымбай в дисциплине женская борьба, пловцы Дарья Токтабаева, Нурдавлят Абжапаров и Максим Сказобцов, самбисты Еламан Койшибаев, Аружан Сатова, Азман Алаева, Айжан Жылкыбаева и Шынар Абатова. Также бронзу выиграла наша сборная по плаванию в смешанной эстафете вольным стилем, и по хоккею на траве.