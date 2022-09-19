19 Сентября 2022, 15:33

Казахстан занял призовые места на ЧМ по шахматам среди спортсменов с нарушениями слуха

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - С 14 по 24 сентября в польской столице проходит чемпионат мира по шахматам среди спортсменов с нарушениями слуха. В чемпионате участвуют около 150 спортсменов из 27 стран мира, включая Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

Казахстан в составе 17 человек принимает участие в чемпионате благодаря поддержке Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, Казахстанской Федерации шахмат, шахматной федерации глухих и региональных управлений спорта.

По молниеносным шахматам казахстанец Виктор Максименко из Караганды занял второе место среди мужчин, набрав 8,5 очков из 11. В этой категории участвовали 60 шахматистов. Третье место среди юношей завоевал Султан Кожахметов из Астаны.

Командные игры продолжаются.

Фото: www.facebook.com/kazchesskz