Казахстан занял первое общекомандное место на чемпионате Азии по ММА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В китайском Харбине 27-29 июля прошел V чемпионат Азии по ММА по версии Всемирной ассоциации ММА (WMMAA), сообщили в казахстанской федерации ММА.

Чемпионат собрал сильнейших азиатских бойцов-любителей и завершился триумфальной победой национальной сборной Казахстана по ММА в командном зачете.

Казахстанские бойцы были представлены во всех десяти весовых категориях (8 мужчин и 2 женщины) и завоевали три золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали.

Чемпионами стали: Нуржамал Садыкова (женщины, весовая категория до 52 кг), Аслан Ораз (весовая категория до 70,3 кг), Нурнияз Кошбаев (весовая категория +93 кг). Серебряные медали завоевали: Акбобек Ергалиева (женщины, весовая категория до 61 кг), Талгат Жумагалиев (весовая категория до 56.7 кг), Дастан Амангельды (весовая категория до 61.2 кг), Нурбек Кабдрахманов (весовая категория до 65.8 кг), Мурад Абдурахманов (весовая категория до 93 кг). Бронзовым призером стал Думан Балмуханов (весовая категория до 84 кг).

В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: на первом месте сборная Казахстана, на втором Китай и третье место заняли спортсмены из Кыргызстана.

Теперь национальная сборная Казахстана по ММА будет готовиться к чемпионату Азии и чемпионату мира среди юниоров по версии IMMAF в Пекине (сентябрь 2018) и к объединенному чемпионату мира в Бахрейне (ноябрь 2018), на котором впервые сойдутся представители двух крупнейших мировых федераций любительского ММА (WMMMA и IMMAF).







