Казахстан занял первое место в рейтинге стран Международной боксерской ассоциации

3 Января 2023, 14:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская ассоциация (IBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ».

Казахстан занял первую строчку в рейтинге, обогнав Узбекистан, Индию и США. В рейтинге учитываются все 17 весовых категорий. Всего в рейтинге 135 стран.

Из стран СНГ Узбекистан на втором месте, Украина - на 12-м, Армения и Россия - на 14-м и 15-м, Кыргызстан - на 38-м.