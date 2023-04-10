Казахстан занял первое место в общем зачете Кубка Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи
В состязаниях среди дзюдоистов младшего возраста команда Казахстана завоевала 9 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей и стала лидером среди 10 стран-участниц. Второе место заняли спортсмены Узбекистана (5 золотых, 6 серебряных, 14 бронзовых медалей), третье место заняли представители Монголии (2 золотых, 1 серебряная, 1 серебряная).
В молодежных соревнованиях приняли участие спортсмены из Гонконга, Грузии, Греции, Кыргызстана, Латвии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, США, Узбекистана и Казахстана. Наша команда заняла 1 место в общем зачете с 7 золотыми, 6 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Второе место заняли спортсмены из Узбекистана (5 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых), а спортсмены из Кыргызстана расположились на третьем месте (1 золото, 5 бронзовых).
Всего в Кубке Азии, который в этом году проводится в шестой раз, приняли участие 680 спортсменов.