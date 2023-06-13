РАЙОНГ. КАЗИНФОРМ - Казахстан занял первое место в общем зачете чемпионата Азии по шоссейному велоспорту, завоевав 13 медалей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В тайском городе Районг прошел последний соревновательный день континентального первенства. В групповой гонке на 156 км победу одержал казахстанец Глеб Брусенский. Вторым финишную черту пересек еще один наш соотечественник Евгений Гидич. Тройку призеров замкнул японский гонщик Юкия Араширо.

В итоге сборная Казахстана с 8 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями заняла первое место в общем зачете чемпионата Азии. На втором месте хозяева первенства — команда Таиланда, на третьем — Вьетнам. В общей сложности медали завоевали спортсмены из 15 стран.

Всего на чемпионате Азии выступили около 700 спортсменов из 27 стран. Они боролись за награды 42-го континентального первенства среди взрослых, 29-го молодежного чемпионата и 11-го чемпионата Азии среди паравелосипедистов. Среди участников были разыграны рейтинговые очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2024 в Париже.