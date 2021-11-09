Казахстан занял первое место в общекомандном зачете международного турнира по таеквондо в Пакистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан занял первое место в общекомандном зачете международного турнира «2021 COAS Pakistan Open Taekwondo Championships», который проходил в пакистанском Исламабаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях класса G-1 казахстанские таеквондистки завоевали 6 золотых и одну серебряную медали.

Чемпионками турнира стали Айдана Едильбаева (до 46 кг), Нурай Бауыржанова(до 49 кг), Жадыра Хайруллина (до 62 кг), Нурай Хусайнова (до 67 кг), Джансель Дениз(до 73 кг) и Айгуль Елубай (свыше 73 кг).Диана Абсенова (до 62 кг) завершила выступление с серебряной наградой.