Казахстан занял первое место в мире по доступности электроснабжения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рейтинг Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума вывел Казахстан на первое место в мире по доступности энергоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что рейтинг состоит из 12 факторов. Доступность к электроснабжению - это один из 12-ти показателей фактора «Инфраструктура», по которой Казахстан расположился на 63 месте, улучшив свои позиции на три пункта по сравнению с прошлым годом.

«В категории «Инфраструктура» мы занимаем первое место по доступности электроснабжения. Кроме того, на рост по фактору «Инфраструктура» повлияло снижение издержек и потерь по электросетям во время распределения», - отметил на брифинге заместитель директора департамента стратегического анализа и планирования Министерства национальной экономики РК Бауыржан Турлыбеков.

Помимо этого, Казахстан занимает первое место в мире по показателю «Защита прав акционеров». «Это говорит о нашем инвестиционном климате, мерах, которые были предприняты за последние годы по привлечение инвестиций в нашу страну по созданию благоприятных условий для бизнеса», - подчеркнул Бауыржан Турлыбеков.

Напомним, сегодня, 17 октября этого года Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный Отчет по Глобальному индексу конкурентоспособности 2018. По результатам рейтинга текущего года Казахстан занял 59 место со средним баллом 61,8, оставшись на той же позиции, что и в 2017 году.

Значительное улучшение в рейтинге отмечается по факторам «Институты», поднявшись на 12 позиций до 61 места, и «Рынок товаров», поднявшись на 10 позиций до 57 места. Также Казахстан показал позитивную динамику по следующим факторам: «Инфраструктура» (69 место, 2017 год - 72 место) и «Рынок труда» - (30 место, 2016 год - 33), «Финансовая система» - (100 место, 2016 год - 102 место)

Между тем, стоит отметить, что ВЭФ в этом году пересмотрел методологию индекса и по ней обновил даже прошлогодний рейтинг. По старой методологии, Казахстан в прошлом году занимал 57 место, новая же определила для страны 59-ое.

«В прошлом году была старая методология. В этом году она поменялась и чтобы была сравнительная база, ВЭФ пересчитала данные прошлого года. Будет правильно говорить, что позиция осталась прежней. Даже на примере Азербайджана, в прошлом году по старой методологии страна занимала 35 место, в этом году пересчитали, и получилось так, что в прошлом году по новой методологии занимали 65 место. А в этом году - 69 место. Мы же в прошлом году по старой методологии занимали 57 место, по новой в прошлом году - 59-ое», - объяснил директор по проектам Центра стратегических инициатив Бакытжан Саркеев.