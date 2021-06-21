Казахстан занял первое место по вводу нового жилья в СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В непростых условиях реальный сектор стал основным фактором стабильности экономики Казахстана. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат Пардамента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на неопределенность в мировой и региональной экономиках обрабатывающая отрасль показала рост на уровне 3,9%. Впервые с 2004 года доля обрабатывающей промышленности превысила долю горнодобывающей промышленности в ВВП», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина отметил, что динамичным ростом отличились фармацевтика с увеличением на 47%, готовые металлические изделия – на 20%, машиностроение – на 16%, в том числе автомобилестроение – на 53%, производство вагонов и локомотивов – на 39%.

«Ограниченная динамика отмечена в горнодобывающем секторе. Причиной стала необходимость исполнения Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти на 5,4% в рамках договоренностей ОПЕК+. Ввод жилья по стране вырос на 16,8%, составив 15,3 млн. кв. метров, что обеспечило уверенный рост в строительстве (11,2%) и позволило Казахстану занять первое место среди стран СНГ по вводу нового жилья на человека – 0,81 кв. м», – добавил Аскар Мамин.



