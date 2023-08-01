Казахстан занял гран-при на I Международном фестивале циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане, в городе Алматы с грандиозным успехом прошел I-ый Международный фестиваль циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL. Данное мероприятие стало самым ярким событием этого лета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Перед зрителями выступали артисты не только из Казахстана, но и из Германии, Вьетнама, Эфиопии, Якутии, Украины, Беларуси, России, Великобритании, Литвы, Чехии, Узбекистана, Кыргызстан и Таджикистана. Казахстанские артисты представили интересный цирковой спектакль - конно–акробатический номер «Nomad», которым руководил кавалер ордена «Курмет» Канатбек Кунгожинов. Уникальность данного номера оценила как казахстанская аудитория, так и зарубежные артисты. В результате отечественные артисты завоевали Гран-при и серебро (группа «Hassak» с номером «Акробаты на двойной мачте», под руководством Адлета Тиканова) и смогли заявить о себе на весь мир, а зарубежные участники открыли для себя Казахстан и казахстанского зрителя.

Золото завоевали артисты из Вьетнама (воздушные гимнасты с номером «Moment of Love») и Российской Федерации (Трио жонглеров из Якутии под руководством Романа Романова и акробаты на подкидных досках, под руководством Сергея Сопрыкина), серебро помимо артистов из Казахстана завоевали циркачи из Узбекистана (номер «Фараон» с канатаходцами, под руководством Рустама Хаметова), и Вьетнама (Чу Тхи Хан Хуен «Воздушный баланс с мечом», руководитель Тонг Тоан Танг), а бронзу – артисты из Германии (акробаты на турнике Сергей и Ольга Рокашковы), Беларуси (Егор Коваленко), Таджикистана («Арийская корона» - эквилибристы на першах, под руководством Алмасхона Ильясова) и Литвы (Алексей Теслин). Все участники представили интересные уникальные номера в разных жанрах.

Каждый из номеров оценивался по международной системе оценке цирковых фестивалей. Жюри присуждала баллы от 0 до 10 по двум параметрам: 10 баллов – высшая оценка за мастерство и остальные 10 – высшая оценка за артистизм, красоту и эстетику. Наивысший балл, который артист мог получить от одного жюри – 20 баллов. Данная система оценки признана всеми мировыми цирковыми площадками. Тот артист, который набирает большее количество баллов, получает Гран-при. Также фестиваль разыгрывал три призовых места (первое, второе и третье). А зарубежными цирковыми площадками были подготовлены специальные призы по дополнительным номинациям.

В состав жюри вошли представители международных цирковых площадок. А главным режиссером стала приглашенный эксперт из России – Елена Петрикова, Народная артистка Удмуртской Республики.

«Это первый Фестиваль в городе Алматы при поддержке Акимата и это очень большой шаг и очень большой прорыв для Алматы и Казахстана. На фестиваль приглашены потрясающие члены жюри, видные деятели мирового циркового искусства. А также представлена невероятная подборка цирковых номеров. Я не принимала участие в выборе призеров, это полностью заслуга команды Казахского государственного цирка», - сказала Елена Петрикова.

Уже в первые дни приема заявок на участие в фестивале ALMATY CIRCUS FESTIVAL было подано невероятное количество заявок со всего мира. Перед Режиссерами проекта стоял сложный выбор. Как отметила, главный режиссер Казахского государственного цирка Марина Маратовна при выборе участников фестиваля, в первую очередь режиссерская команда обращала внимание на их мастерство, артистизм, новизну. Выбирались номера, которые ранее не были представлены на манеже цирка в Алматы.

Отметим, что члены жюри отдельно оценили и качество организации Фестиваля. По мнению Антонио Джиарола, режиссера-постановщика цирковых шоу инфраструктура здания и манеж соответствует всем международным требованиям для цирковых артистов.

«Мы счастливы быть в Казахстане и наблюдать такое грандиозное шоу. Сама архитектура здания цирка уникальна и для нас большая честь выступать на такой важной исторической арене. Техническое обеспечение, световое и звуковое оборудование ничем не уступало другим мировым площадкам. Подобные фестивали очень важны! Они позволяют не только показывать мастерство артистам, но и способствуют богатому культурному обмену», - сказал Антонио Джиарола.