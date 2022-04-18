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    04:00, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан занял четвертое место на юношеском чемпионате мира по хоккею

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    БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира-2022 по хоккею среди юношей до 18 лет в первом дивизионе в группе А, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На турнире, который проходил в Пьештяни (Словакия), Казахстан одержал три победы (Дания — 4:2, Япония — 4:3) и потерпел три поражения (Норвегия — 2:9, Франция — 2:4, Словакия — 3:5). В итоге юношеская сборная Казахстана заняла четвертое место и осталась в группе А первого дивизиона. Сборные Словакии и Норвегии вышли в топ-дивизион, а Япония опустилась во второй.

    Итоговое турнирное положение команд таково: Словакия — 15 очков, Норвегия — 12, Франция — 9, Казахстан — 6, Дания — 3, Япония — 0.


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