27 Мая 2022 12:16

Казахстан занял 80-е место в рейтинге стран по размеру заработной платы после уплаты налогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по размеру «чистой» заработной платы после уплаты налогов Казахстан занял 80-е место из 106-ти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Размер заработной платы казахстанцев составил в среднем 414,29 долларов.

Самые высокие заработные платы зафиксированы в Швейцарии, Сингапуре и Австралии, самые низкие — в Шри-Ланке.

Среди стран СНГ больше, чем в Казахстане, зарплаты в России (884,14 долларов) и Армении (420,68 долларов).

Ниже, чем в Казахстане, показатели в Молдове (387,9 долларов), Беларуси (363,76 долларов), Азербайджане (323,44 долларов) и Узбекистане (277,73 долларов).

Номинальная среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале текущего года достигла 285,4 тыс. тенге — на 23,7% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности зарплат составил 12,7%.

В аналогичном периоде 2021 года среднемесячная заработная плата составляла 230,8 тыс. тенге, плюс 15,2% за год.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата традиционно была зафиксирована в нефтегазовом регионе — Атырауской области: 477,9 тыс. тенге — на 17,8% больше, чем годом ранее. Здесь заплата превысила среднюю по стране на 67,4%.

На второй строчке расположилась Мангистауская область: 416,2 тыс. тенге, плюс 20,9% за год. Замкнула тройку лидирующих регионов столица: 366,5 тыс. тенге, плюс 19,2% за год.

Среди 17 регионов страны, кроме этой тройки, только в Алматы среднемесячная заработная плата превышала среднюю по РК, составив 327,5 тыс. тенге.

Наименьшая номинальная заработная плата была зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 203,4 тыс. тенге — на 22% больше, чем годом ранее. Показатель уступал среднему по РК сразу на 28,7%.

В разрезе отраслей наибольшие заработные платы наблюдались в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров: 619,4 тыс. тенге — в 2,2 раза больше, чем в среднем по стране. Годовой рост составил 21,5%.

В тройке отраслей-лидеров также оказались сфера финансовой и страховой деятельности (521,1 тыс. тенге, плюс 23,8% за год) и сегмент профессиональной, научной и технической деятельности (416,4 тыс. тенге, плюс 20,4%).

Самые низкие заработные платы были зафиксированы в АПК (всего 144,1 тыс. тенге), а также в сфере искусства, развлечения и отдыха (169,6 тыс. тенге) и в водоснабжении (170,8 тыс. тенге).