5 Августа 2022 14:37

Казахстан занял 79-е место из 132 в рейтинге по уровню развития инноваций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге 2021 года по уровню развития инноваций Казахстан занял 79-е место из 132 стран. Индекс РК составил 28,6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Рейтинг по уровню развития инноваций представляет собой комплекс показателей инновационного развития стран мира. Индекс инноваций включает 80 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран, находящихся на разных уровнях экономического развития.

Открывают рейтинг Швейцария, Швеция и США, замыкает Ангола. Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказались Россия, Украина, Беларусь, Молдова и Армения, ниже — Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.





Согласно обследованию Бюро национальной статистики АСПиР РК, на 2021 год из 28,2 тыс. компаний лишь 3 тыс. имели инновации. Уровень активности в области инноваций составил 10,5%.





В региональном разрезе наибольший уровень активности инноваций наблюдался у компаний столицы: 13,5%. В тройке лидеров также оказались Карагандинская (13%) и Актюбинская (12,5%) области. Наименьшая активность в области инноваций была зафиксирована у компаний Павлодарской области: всего 5,2%.

Объем инновационной продукции в 2021 году составил 1,4 трлн тг — на 16,1% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего инновационной продукции в стоимостном выражении было выпущено в Костанайской области: 379 млрд тг, плюс 8,6% за год. В топ-3 регионов также вошли Карагандинская и Акмолинская области.

Меньше всего инновационной продукции выпустили в Мангистауской области.