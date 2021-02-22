Казахстан занял 77-е место из 131 в рейтинге стран по уровню инноваций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге 2020 года по уровню инноваций, где оценивалась 131 страна, Казахстан занял 77-е место. Индекс РК составил 28,6 — больше, чем у Кыргызстана, но меньше, чем у таких стран ЕАЭС, как Россия, Армения и Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Открывают рейтинг Швейцария, Швеция и США.

Рейтинг по уровню инноваций представляет собой наиболее полный комплекс показателей инновационного развития стран мира. Индекс инноваций включает 80 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран, находящихся на разных уровнях экономического развития.

Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей:

• располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input);

• достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output).

По первой группе показателей Казахстан занял в рейтинге 60-е место из 131, по второй — 94-е.

Все 80 показателей, характеризующих уровень развития инноваций, также объединяются в 7 крупных категорий. Среди них у РК самый высокий показатель в категории «Институты» (институциональная структура): индекс страны здесь составил 69. Категория «Институты» оценивает бизнес, политическую среду и нормативно-правовую базу.

Самый низкий показатель у РК — по категории «Творческие результаты»: здесь индекс составил всего 12,9 (105-я строчка рейтинга). Это категория учитывает нематериальные активы, креативные товары, а также услуги и интернет-творчество.