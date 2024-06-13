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    21:10, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан занял 76-е место в глобальном рейтинге гендерного разрыва ВЭФ

    Казахстан занял 76-е место в глобальном рейтинге гендерного разрыва ВЭФ
    Фото: freepik.com

    Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ) о гендерном разрыве 2024, Казахстан занимает 76-е место среди 146 стран, передает агентство Kazinform.

    Доклад о глобальном гендерном разрыве впервые был опубликован в 2006 году и является ежегодным отчетом ВЭФ о равенстве полов. В этом году доклад охватывает 146 крупных и развивающихся экономик.

    Индекс гендерного разрыва оценивает текущее состояние и развитие гендерного равенства в четырех областях, таких как здравоохранение, образование, экономика и политика.

    Рейтинг снова возглавила Исландия, за ней следуют Финляндия, Норвегия и Новая Зеландия.

    Казахстан занял 76-е место. 

    Казахстан занял 76-е место в глобальном рейтинге гендерного разрыва ВЭФ
    Фото: из доклада о глобальном гендерном разрыве 2024

    Согласно докладу, семь экономик, входящих в Евразию и Центральную Азию, достигли уровня равенства, равного или превышающего 67%, а три страны с наилучшими показателями – 71%. Выше стали: Армения (72.1%, 64-е место), Грузия (71.6%, 69-е место) и Казахстан (71%, 76-е место).

    Казахстан набрал 0,999 баллов из 1 (максимально возможный балл) в категории «уровень образования», и 0,976 в «здоровье и выживание». В двух других категориях, «экономическое участие и возможности» и «расширение политических прав» Казахстан показал более низкие результаты. 

    Теги:
    Казахстан Женщины Рейтинг Гендерное равенство Мужчины Общество
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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