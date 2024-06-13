Казахстан занял 76-е место в глобальном рейтинге гендерного разрыва ВЭФ

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ) о гендерном разрыве 2024, Казахстан занимает 76-е место среди 146 стран, передает агентство Kazinform.

Доклад о глобальном гендерном разрыве впервые был опубликован в 2006 году и является ежегодным отчетом ВЭФ о равенстве полов. В этом году доклад охватывает 146 крупных и развивающихся экономик.

Индекс гендерного разрыва оценивает текущее состояние и развитие гендерного равенства в четырех областях, таких как здравоохранение, образование, экономика и политика.

Рейтинг снова возглавила Исландия, за ней следуют Финляндия, Норвегия и Новая Зеландия.

Казахстан занял 76-е место.

Фото: из доклада о глобальном гендерном разрыве 2024

Согласно докладу, семь экономик, входящих в Евразию и Центральную Азию, достигли уровня равенства, равного или превышающего 67%, а три страны с наилучшими показателями – 71%. Выше стали: Армения (72.1%, 64-е место), Грузия (71.6%, 69-е место) и Казахстан (71%, 76-е место).

Казахстан набрал 0,999 баллов из 1 (максимально возможный балл) в категории «уровень образования», и 0,976 в «здоровье и выживание». В двух других категориях, «экономическое участие и возможности» и «расширение политических прав» Казахстан показал более низкие результаты.