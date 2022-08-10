10 Августа 2022 10:22

Казахстан занял 71 место в рейтинге по уровню защиты прав собственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по уровню защиты прав собственности Казахстан занял 71 место в мире из 129 государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Индекс Казахстана составил 5,275. Чем выше индекс, тем выше уровень защиты прав в стране. Рейтинг оценивает основные институты прав собственности: правовую и политическую среду, права физической собственности и права интеллектуальной собственности.

Субиндекс правовой и политической среды Казахстана снизился до 3,833 со следующими оценками: 4,673 по независимости судебной системы, 4,091 по верховенству права, 3,121 по политической стабильности и 3,445 по борьбе с коррупцией.

Субиндекс по правам на физическую собственность снизился до 6,39 с такими оценками: 5,608 по восприятию защиты прав собственности, 8,552 по регистрации собственности и 4,871 по легкости доступа к кредитам.

Субиндекс РК по правам на интеллектуальную собственность увеличился до 4,774 со следующими оценками: 5,213 по восприятию защиты интеллектуальной собственности, 5,783 по защите патентов, 2,6 по защите авторских прав и 5,859 по защите товарных знаков.

Среди стран СНГ права собственности лучше, чем в Казахстане, защищались в Азербайджане и Армении. Хуже, чем в РК, были показатели в России, Молдове и Украине (спорный статус).

Лучше всего в мире права собственности граждан защищались в Швейцарии, Сингапуре и Новой Зеландии. Хуже всего дела обстояли в Гаити.

По итогам первого квартала в стране оказали услуг в области права и бухгалтерского учета на 27,7 млрд тенге - на 9,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. ИФО составил 104%.

Большая часть всего объема услуг - 73,7% от РК пришлась лишь на один регион - Алматы, где с начала года оказали услуг на 20,5 млрд тенге - сразу на 13,4% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли Нур-Султан (4,1 млрд тенге, минус 17% за год) и Карагандинская область (541,6 млн тенге, плюс 49,5%). Меньше всего услуг в области права и бухгалтерского учета оказали в Туркестанской области: всего на 7,5 млн тенге, плюс 39,7% за год.

Непосредственно на правовые услуги пришлось 8,3 млрд тенге - на 8,6% меньше, чем годом ранее. Услуг по адвокатской деятельности оказали на 1,5 млрд тенге (минус 55,2% за год), услуг по нотариальной деятельности на 35,7 млн тенге (минус 17,8%).