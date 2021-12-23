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Казахстан занял 71 место в глобальном рейтинге по доступности ипотеки

23 Декабря 2021 12:05
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Казахстан занял 71 место в глобальном рейтинге по доступности ипотеки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В глобальном рейтинге по доступности ипотеки Казахстан занял 71 место среди 111 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

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В глобальном рейтинге по доступности ипотеки, согласно данным аналитиков Numbeo, Казахстан занял 71 место среди 111 стран. Индекс доступности ипотеки в РК составил всего 0,7, а средний ипотечный заём — 143,52% от среднего нетто-дохода.

Лучшие страны рейтинга: Саудовская Аравия (1 место, индекс — 5,1), США (2 место, индекс — 3,4) и Пуэрто-Рико (3 место, индекс — 3,1). Худшие показатели доступности ипотеки — у Ганы (111 место, индекс — всего 0,04), Аргентины (110 место, индекс — 0,09) и Ирана (109 место, индекс — 0,13).

Среди рассматриваемых в рейтинге стран-участниц и экс-участниц СНГ лучше, чем у РК, показатели у Молдовы (65 место, индекс — 0,79). Все прочие страны уступили РК, а Узбекистан в принципе занял одну из худших позиций (104 место, индекс доступности ипотеки — всего 0,28).

В целом доступность ипотеки в РК действительно под вопросом — по крайней мере, в том, что касается коммерческой ипотеки для физических лиц. Такой продукт на рынке предлагают 10 БВУ РК, а средняя ГЭСВ в сегменте составляет очень ощутимые 17,07%. Даже минимальная ГЭСВ по таким продуктам превышает 12%, максимальная же и вовсе достигает 26,5% (об этом мы уже писали). При этом максимальный срок выдачи ипотечных займов коммерческими БВУ РК вне рамок льготных госпрограмм — от 60 до 240 месяцев.

В то же время в Казахстане действуют госпрограммы и работают институты развития в секторе, кардинально меняющие эту пессимистичную картину. Ключевая госпрограмма — «Нұрлы жер», а фининститут — оператор программы — «Отбасы банк».


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#Банки   #Жилье   #Экономика   #Нурлы жер   #Общество  
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