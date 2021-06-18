НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан занял 67-е место в рейтинге миролюбивых стран, составленном Institute for Economics and Peace, IEP (Институт экономики и мира), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на reliefweb.int.

Согласно рейтингу, Казахстан расположился на 67-м месте в группе стран среднего уровня миролюбия. Республика соседствует с Грецией, расположившейся на 66-м месте, и Аргентиной, занимающей 68-ю строчку рейтинга.

Соседи Казахстана по центральноазиатскому региону расположились в рейтинге следующим образом: Кыргызстан – 76-е место, Узбекистан – 90-е место, Таджикистан – 97-е место, Туркменистан – 109-е место.

Самой миролюбивой страной по версии Института экономики и мира в этом году стала Исландия. Вторую строчку рейтинга занимает Новая Зеландия, а на третьем месте находится Дания.

Также в десятку самых миролюбивых стран вошли Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада.

Наименее миролюбивыми странами названы Сирия – 161-е место, Йемен – 162-е место и Афганистан – 163-е место.