Казахстан занял 66 место в рейтинге мирового прогресса – Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития Маулен Ашимбаев рассказал о целях комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На совместном заседании палат Парламента создана парламентская комиссия по мониторингу реализации целей устойчивого развития. На меня возложена обязанность председательствовать в комиссии. Сегодня мы собрались на первое заседание комиссии. В совещании принимают участие заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, другие члены Правительства, депутаты Парламента, представители международных организаций и эксперты», - сказал Маулен Ашимбаев на первом заседании комиссии.

Председатель Сената напомнил, что Организация Объединенных Наций утвердила цели устойчивого развития в 2015 году.

«Все 17 принятых целей напрямую связаны друг с другом. Они предназначены для решения актуальных проблем отдельных стран и мира. Исполнение этого документа взяли на себя почти 200 стран, в их числе Казахстан. За эти 7-8 лет в стране было проделано много работы. За этот период были проблемы, которые затронули весь мир. Вспоминается пандемия. После этого также нарастает глобальная напряженность. Все это негативно сказывается на темпах и качестве выполнения целей устойчивого развития», - сказал он.

По данным Организации Объединенных наций, сегодня более половины стран мира не достигают этих целей. Что касается состояния Казахстана, то в рейтинге мирового прогресса 2023 года Казахстан занял 66-е место из 166 государств (2021 год – 59 место, 2022 год – 65 место).

«Это лучше, чем до пандемии, но мы должны отметить, что в последующие годы наблюдается снижение. Существуют серьезные проблемы, связанные с сокращением водных ресурсов и социальным неравенством. Есть проблемы, которые не решены и в других областях. Нам нужен новый импульс для достижения намеченных целей устойчивого развития. Благо их реализации должен увидеть народ Казахстана. По поручению нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создана и начата работа специальной парламентской комиссии. Надеюсь, что наша дальнейшая совместная работа будет успешной и продуктивной», - сказал спикер Сената.

Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития.