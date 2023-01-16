Казахстан занял 62-е место в рейтинге стран по уровню уголовного правосудия

16 Января 2023, 11:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три четверти уголовных правонарушений в РК приходится на нарушения против собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В рейтинге стран по уровню уголовного правосудия Казахстан в 2022 году занял 62-е из 140 мест в мире. Индекс страны составил 0,47. Это лучший показатель среди всех стран СНГ, участвующих в рейтинге.

Узбекистан оказался на 65-м месте, Беларусь — на 76-м, Молдова — на 85-м, Украина — на 93-м, Кыргызстан — на 114-м, Россия — на 123-м месте.

Возглавили рейтинг страны Европы — Норвегия, Финляндия и Дания, — замкнула Венесуэла.

По итогам января–ноября 2022 года в РК зарегистрировали 149,4 тысячи уголовных правонарушений — практически столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года. Из них 63,6 тысячи случаев — средней тяжести, 41,4 тысячи — тяжкие, 21,9 тысячи — небольшой тяжести, 2,1 тысячи случаев — особо тяжкие. Еще 20,4 тысячи случаев отнесли к проступкам.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 32,9 тысячи случаев — сразу на 29,4% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались столица (15,9 тысячи случаев, плюс 5,1%) и Алматинская область (11,9 тысячи случаев, минус 13%).

Меньше всего правонарушений ожидаемо зарегистрировали в новообразованных регионах — Улытауской, Жетысуской и Абайской областях.

Больше всего уголовных правонарушений было зафиксировано в сфере нарушений против собственности: 76,5% от РК, или 114,3 тысячи случаев (плюс 3,1% за год).

Среди «популярных» также оказались правонарушения против личности (7 тысячи случаев — на 12,2% меньше, чем год назад) и правонарушения против здоровья населения и нравственности (6,7 тысячи случаев, минус 8,6% за год).