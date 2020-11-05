Казахстан занял 54 место в рейтинге стран по борьбе с изменениями климата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рейтинге стран по борьбе с изменениями климата Казахстан занял 54 место из 61. Индекс эффективности борьбы Казахстана составил 33,39, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

В рейтинге оценивались 57 стран, включая страны Европы, отдельная оценка также присуждена ЕС в целом. Более того, так как ни одна страна не показала достаточно хороших результатов во всех категориях индекса, первые три ранга (места) остались свободными. Рейтинг с четвёртого места открывает Швеция, с индексом 75,77. Замыкают рейтинг с наихудшими показателями такие страны, как Иран (57-е место), Республика Корея (58-е), Китайский Тайбэй (59-е), Саудовская Аравия (60-е) и США (61-е место), получившие низкий или очень низкий рейтинг практически во всех категориях.

Индекс учитывает 14 показателей в четырёх категориях:

• Выбросы парниковых газов.

• Возобновляемые источники энергии.

• Использование энергии.

• Климатическая политика.

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ (возобновляемых источников энергии, прим.ред.) в стране выросла на 44% за год. По итогам сентября 2020 года установленная мощность объектов ВИЭ в стране составила 1,5 тыс. МВт — на 63,2% больше, чем годом ранее, и на 45,6% больше, чем в начале текущего года.

По итогам 2019 года установленная мощность ВИЭ достигала 1,1 тыс. МВт — в два раза больше, в 2018 году.

58,3% установленной мощности приходится на солнечные электростанции: 891,6 МВт — в два раза больше, чем годом ранее. Ещё 26,5% заняли ветровые электростанции: 404,4 МВт — на 43,5% больше, чем годом ранее; 14,7% — малые ГЭС: 224,7 МВт, плюс 10,7% за год. На биоэлектростанции пока приходится лишь 0,5%, или 7,8 МВт, хотя рост в сегменте заметный — сразу в 3,3 раза за год.

За январь–сентябрь 2020 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ достигла 2,4 млрд кВт·ч — на 44,1% больше, чем в прошлом году. Наибольший объём выработки пришёлся на солнечные электростанции: 43,9% от РК, или 1 млрд кВт·ч, рост — в 2,4 раза за год. Ещё треть пришлась на ветровые электростанции: 742,2 млн кВт·ч; и четверть — на малые ГЭС: 586,2 млн кВт·ч.

Доля электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, в общем объёме производства электрической энергии по итогам девяти месяцев составила 3,1%. Для справки: за полный 2019 год объём выработки электроэнергии составлял 2,4 млрд кВт·ч.