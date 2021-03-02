Казахстан занял 53 место в рейтинге стран мира по доступности коммунальных услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран мира по доступности коммунальных услуг для кошелька населения Казахстан находится посередине, занимая 53-е место из 106, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В рейтинге стран мира по дешевизне коммунальных услуг Казахстан занимает достаточно позитивное 20-е место из 106. Основные коммунальные услуги — электричество, отопление, кондиционирование, водоснабжение и вывоз мусора — в РК обходятся в среднем в 50,47 долл. США в месяц. Первые места занимают Непал, Нигерия и Узбекистан — именно здесь зафиксированы самые дешёвые коммунальные услуги среди вошедших в рейтинг стран. Самые «дорогие» страны — Германия, Словения и Австрия.

Впрочем, важна не столько непосредственно стоимость коммунальных услуг, сколько отношение этой стоимости к «кошельку» населения, показывающее доступность этих услуг. Здесь ситуация ожидаемо выглядит иначе. На первое место по доступности выходят Кувейт, Швеция и Катар, где основные коммунальные услуги составляют не более 3% от средней зарплаты — нетто после уплаты налогов. Хуже всего ситуация в Эфиопии: тут «коммуналка» «съедает» почти две трети зарплаты.

Казахстан в этом рейтинге находится посередине, занимая 53-е место из 106. Основные коммунальные услуги занимают 12% «чистой» зарплаты населения. Заметим, Узбекистан, где коммунальные услуги — одни из самых дешёвых в мире, в этом рейтинге занимает лишь 47-е место (11,4%), что, однако, лучше, чем у РК.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, коммунальные услуги — жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива — в январе текущего года подорожали на 3,8% по сравнению с январём прошлого года и на 0,6% — за месяц.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК приводит иные данные. Тарифы в разрезе регионов, утверждённые территориальными департаментами КРЕМ, представлены на официальном интернет-ресурсе комитета.

По данным КРЕМ МНЭ РК, тарифы в январе 2021 года показали рост к январю 2020 года только в сфере электроэнергии — на 3,92%. Основным фактором роста цен в сегменте стало увеличение стоимости стратегического товара — электрической энергии. По приказу Министерства энергетики РК с 1 июля 2020 года тарифы энергопроизводящих организаций увеличились в среднем на 17%, что привело к росту тарифов у энергоснабжающих организаций, которые, в свою очередь, снабжают электричеством население.

В КРЕМ МНЭ РК также отмечают, что тарифы варьировались на протяжении 2020 года. Например, на период действия карантина и чрезвычайного положения тарифы были снижены в среднем на 7,4%.