19 Июля 2022 10:13

Казахстан занял 47 место в рейтинге стран по уровню преступности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по уровню преступности по итогам первого полугодия текущего года Казахстан занял 47 место из 142. Индекс страны составил 53,04, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Количество зарегистрированных уголовных правонарушений в РК по итогам первого полугодия выросло на 1%.

Индекс стран в рейтинге основан на оценке посредством опросов населения. Индекс преступности — это оценка общего уровня преступности в данном городе или стране. Эксперты считают уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень преступности от 20 до 40 — низким, уровень преступности от 40 до 60 — умеренным, уровень преступности от 60 до 80 — высоким, уровень преступности выше 80 — очень высоким.

Открывают рейтинг с самым высоким уровнем преступности в мире Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Афганистан, замыкает Катар.

Согласно рейтингу, уровень преступности выше, чем в Казахстане, среди стран СНГ наблюдается в Беларуси и Кыргызстане, а ниже — в Молдове, Украине, России, Узбекистане и Азербайджане.

Согласно официальной казахстанской статистике, по итогам первого полугодия текущего года уровень правонарушений в расчете на 10 тыс. человек составил 91,5, против 91,8 годом ранее.

В региональном разрезе самый высокий уровень преступности оказался в Алматы: 191,5 в расчете на 10 тыс. человек, против 140,5 годом ранее. В тройке антилидеров также оказались столица и Западно-Казахстанская область. Лучший показатель отмечен в Туркестанской области: 32,2 правонарушения в расчете на 10 тыс. жителей региона.

С начала года в стране зарегистрировали 87,1 тыс. правонарушений — на 1,1% больше, чем годом ранее.

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Алматы: 19,4 тыс., плюс сразу 40,3% за год. В тройке антилидеров также оказались столица (9 тыс. правонарушений) и Алматинская область (8,4 тыс. правонарушений).

Меньше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Кызылординской области: 1,9 тыс. — на 5,2% меньше, чем годом ранее.