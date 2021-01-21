Казахстан занял 40 место в рейтинге стран по уровню экономической свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по уровню экономической свободы Казахстан занял 40-е место из 180. Индекс страны составил 69,6: Казахстан отнесён к странам с умеренно свободной экономикой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В рейтинге стран мира по уровню экономической свободы Казахстан в 2020 году занял 40-е место из 180. Согласно данным рейтинга, такому индексу присуждён умеренный уровень экономической свободы.

Среди стран ЕАЭС лучший показатель у Армении (индекс 70,6 — преимущественно свободный уровень); самый низкий результат — у России (индекс 61): страна заняла 94-е место в мире, с умеренным уровнем экономической свободы.

Открывают ТОП-3 стран с наилучшими показателями экономической свободны Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия.

Рейтинг стран по уровню экономической свободы граждан исследовательский центр «Фонд наследия» публикует ежегодно. Эксперты центра определяют экономическую свободу как отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы.

Рейтинг стран публикуется с 1995 года. Степень свободы рассчитывается на основе таких показателей, как свобода бизнеса, торговли, финансового сектора, инвестиций, труда, монетарная и фискальная свободы, гарантии прав собственности, размер бюрократического аппарата и степень защиты от коррупции.

Максимальный индекс, который может быть присуждён стране — 100, что говорит об абсолютной свободе; минимальный, соответственно, 0 — для стран, где экономической свободы нет. Все страны в рейтинге подразделяют на 5 категорий: «свободные», «преимущественно свободные», «умеренно свободные», «преимущественно несвободные» и «несвободные».

В 2020 году максимальный индекс был присуждён Сингапуру (89,4), минимальный — Северной Корее (4,2).

Странам с индексом от 80 до 100 присуждают экономический уровень «свободный» (6 стран); странам с индексом от 70 до 79,9 — «преимущественно свободный» (31 страна); от 60 до 69,9 — «умеренно свободный» (62 страны), от 50 до 59,9 — «преимущественно несвободный» (62 страны); от 49,9 и ниже — «несвободный» (19 стран).

По данным рейтинга, наибольший средний ВВП на душу населения — в странах со свободной экономикой: 66,8 тысяч долларов США. Это на 37,5% больше, чем в странах с преимущественно свободной экономикой, и сразу втрое больше, чем в странах с умеренно свободным уровнем. Самый низкий средний ВВП на душу населения — в странах с несвободной экономикой: 7,6 тысяч долларов США — сразу в 8,8 раза меньше, чем у стран наилучшей категории экономических свобод.

Напомним, недавно был опубликован глобальный индекс социальной мобильности (Global Social Mobility Index), где Казахстан занял 38-е место, опередив такие страны, как Россия и Китай.