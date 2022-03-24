НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан занял 40-е место в мировом рейтинге счастливых стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рейтинг основывался на средних показателях в результате мирового опроса, который проводился в течение трех лет - с 2019–2021 годы. В рейтинг вошли 146 государств мира.

Согласно рейтингу самой счастливой страной является Финляндия, далее идут Дания, Исландия. Четвертое место занимает Швейцария, в топ-пятерку самых счастливых стран вошли Нидерланды. На шестой позиции Люксембург, на седьмой строчке расположилась Швеция, восьмой - Норвегия, девятой - Израиль, на десятом месте - Новая Зеландия. Среди европейских стран Германия занимает 14-место, опередив США, занявших 16-строчку. Объединенные Арабские Эмираты занимают 24-ю позицию

Наша страна - Казахстан занял 40-е место, в то время как среди стран СНГ Узбекистан занимает 53-е место, Кыргызстан - 64-е место, далее на 65-м расположилась Беларусь, а Россия заняла 80-е место. Армения расположилась на 82-месте, Таджикистан занял 83-место, Азербайджан - 92.

Добавим, что Китай согласно списку счастливых стран занял лишь 72-место.

Отмечается, что в масштабном опросе приняли участие более 9 миллионов человек.

Последние места в списке занимают: Зимбабве, Ливан, а рейтинг завершает Афганистан.



