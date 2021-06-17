Казахстан занял 35-е место в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 июня, Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария) объявил результаты Рейтинга мировой конкурентоспособности 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Рейтинг IMD является результатом комплексного исследования, в котором оцениваются следующие факторы: «Экономическая деятельность», «Эффективность правительства», «Эффективность бизнеса» и «Инфраструктура».

В 2021 году в исследовании были оценены 64 страны мира. Лидирующую позицию в рейтинге занимает Швейцария. Следом за Швейцарией в топ-5 стран входят Швеция, Дания, Нидерланды и Сингапур.

По результатам исследования 2021 года Республика Казахстан заняла 35 место, поднявшись на 7 пунктов по сравнению с рейтингом 2020 года. Казахстан опережает такие страны, как Португалия (36 место), Индонезия (37 место), Латвия (38 место), Испания (39 место), Словения (40 место), Индия (43 место), Россия (45 место), Турция (51 место).В текущем году Казахстан улучшил свои позиции по всем факторам рейтинга.

По фактору «Эффективность правительства» Казахстан улучшил свою позицию на 8 пунктов и занял 21 место. Улучшение объясняется повышением позиций по всем 5 субфакторам: «Государственные финансы» – 19 место (улучшение на 4 позиции), «Налоговая политика» – 5 место (улучшение на 11 позиций), «Институциональная среда» – 46 место (улучшение на 4 позиции), «Законодательство о бизнесе» – 25 место (улучшение на 3 позиции) и «Общественный строй» – 29 место (улучшение на 9 позиций).

По фактору «Экономическая деятельность» Казахстан занял 45 место, поднявшись на 3 позиции. Улучшение объясняется повышением позиций по всем 5 субфакторам: «Внутренняя экономика» – 37 место (улучшение на 4 позиции), «Международная торговля» – 58 место (улучшение на 2 позиции), «Внешние инвестиции» – 47 место (улучшение на 1 позицию), «Занятость» – 24 место (улучшение на 9 позиций) и «Цены» – 13 место (улучшение на 3 позиции).

По фактору «Эффективность бизнеса» наблюдается улучшение позиции Казахстана на 6 пунктов до 28 места. В разрезе данного фактора произошли улучшения по 4 субфакторам. Позиции Казахстана по субфакторам «Рынок труда» – 20 место (улучшение на 12 позиций), «Финансы» – 46 место (улучшение на 1 позицию), «Практика менеджмента» – 13 место (улучшение на 6 позиций), «Отношения и ценности» – 23 место (улучшение на 6 позиций). Снижение позиций отмечается по субфактору «Производительность и эффективность» – 43 место (ухудшение на 3 позиции).

По фактору «Инфраструктура» Казахстан занял 47 место, поднявшись на 4 позиции. Улучшение произошло за счет повышения позиций по трем субфакторам: «Базовая инфраструктура» – 25 место (улучшение на 6 позиций), «Научная инфраструктура» – 57 место (улучшение на 1 позицию), «Здравоохранение и окружающая среда» – 55 место (улучшение на 2 позиции). Снижение позиций отмечается по субфактору «Образование» – 45 место (ухудшение на 1 позицию). По субфактору «Технологическая инфраструктура» позиция не изменилась – 52 место.

По мнению респондентов, к числу пяти наиболее привлекательных факторов экономики Республики Казахстан относятся: благоприятная бизнес-среда (60,0% респондентов), динамичность экономики (46,4%), доступ к финансовым ресурсам (45,5%), стабильность и предсказуемость политики (42,7%) и конкурентоспособная система налогообложения (40,9%).

Ранее Boston Consulting Group в рамках обновленного исследования Sustainable Economic Development Assessment 2021 (08.06.2021г) повысил оценки экономики Казахстана по таким показателям как экономическая устойчивость, качество инфраструктуры, государственных институтов и услуг.

Более подробно с результатами рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте Международного института развития менеджмента.