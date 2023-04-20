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Казахстан занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана - Валихан Туреханов

Автор:  
Мадибек Джанибеков
20 Апреля 2023, 21:07
Казахстан занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана - Валихан Туреханов

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия установления дипломатических отношений в Душанбе состоялся международный круглый стол «Казахстан-Таджикистан: от крепкой дружбы к стратегическому партнерству и совместному процветанию» с участием экспертов двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана Валихан Туреханов отметил нынешний высокий уровень казахстанско-таджикских отношений, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутый благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне.

«7 января 2023 года мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. Этот год всецело посвящен этому поистине историческому событию. Можно смело назвать текущий год годом тридцатилетней казахско-таджикской дружбы. Наши страны – добрые соседи, хорошие друзья, проверенные временем надежные стратегические партнеры и союзники. Народы Казахстана и Таджикистана с давних времен связывают братские узы, основанные на общности традиционных ценностей и культурной идентичности», - сказал Валихан Туреханов.

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Казахстанский дипломат подробно рассказал присутствующим о взаимодействии двух стран по вопросам международной и региональной политики, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Основным локомотивом казахско-таджикских отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Казахстан занимает второе место среди торговых партнеров Таджикистана. В 2022 году взаимный товарооборот вырос почти на четверть по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,5 млрд долларов. При этом, в Казахстан направляется более 20% таджикского экспорта. Положительная динамика торговли сохраняется в текущем году. Думаю, в целом задача по достижению объема в 2 млрд долларов, поставленная президентами двух стран, реально выполнима в ближайшей перспективе», - подчеркнул посол.

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Таджикские эксперты отметили поступательный характер казахско-таджикских отношений стратегического партнерства и дружбы, особо выделив доверительный характер взаимоотношений Глав Казахстана и Таджикистана, высокий уровень политического диалога в двустороннем формате и согласованность позиций по вопросам в рамках международных и региональных организаций.

Участникам круглого стола представлен видеофильм, а также организована фотовыставка о двусторонних отношениях Казахстана и Таджикистана.


МИД РК   Таджикистан  
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